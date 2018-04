Volley Under 16, prosegue il buon momento della Teodora Ravenna 2T Scavi

Prosegue il buon momento della Teodora Ravenna 2T Scavi U16 che espugna Anzola (BO), conquistando tre punti pesanti contro le dirette rivali alla vetta della classifica. La Teodora 2T Scavi vince il primo e il secondo set senza grossi problemi, come dimostra il punteggio schiacciante, poi nella terza frazione di gioco le ragazze hanno un piccolo calo di concentrazione e Anzola ne approfitta, iniziando a giocare e recuperando diversi palloni.

Nel quarto set Ravenna ritrova grinta e determinazione e riprende a giocare come nei primi due set. Anzola tenta inutilmente di arginare il dilagare delle romagnole ma nulla può e il match termina 1 a 3 a favore della Teodora 2 T Scavi. Prossimo incontro in programma per l'Under 16 è di nuovo in trasferta, questa volta a Cesena, martedì, alle ore 19.30, nella palestra Cubo, contro le pari età della Romagna In Volley.