Volley Under 18, brillante secondo posto per la Consar Romagna alla Moma Winter Cup

Ha ottenuto un grandissimo risultato l’Under 18 del Porto RoburCosta alla Moma Winter Cup, uno dei più importanti tornei europei giovanili organizzato dalla Anderlini Modena e giunto alla decima edizione, che ha visto riunite nei giorni scorsi nel capoluogo modenese e in altre cittadine del territorio 189 squadre italiane ed europee delle categorie Under 14, 16 e 18 maschile e femminile.

In gara col nome di Consar Romagna, la formazione di Marasca, alla sua prima partecipazione, e priva degli indisponibili Bellomo e Lolli, ha chiuso al secondo posto arrendendosi, nella finale disputata in un Pala Panini vestito a festa davanti a 4000 persone, all’Azimut Leo Shoes, in quello che può essere considerato l’anticipo giovanile del match tra le prime squadre in programma domenica 6 gennaio.

I ragazzi di Marasca hanno compiuto un percorso netto battendo nel girone di qualificazione la Pallavolo Cascina 2-0 (25-17, 25-18) e la Roma7 Volley per 2-1 (19-25, 25-23, 9-15), negli ottavi i tedeschi del Monaco per 2-0 (25-15, 25-21), nei quarti i veneti del Kosmos DB System per 2-0 (18-25, 21-25) e in semifinale il Volley Prato per 2-1 (25-23, 19-25, 14-16) per poi cedere in finale ai detentori del torneo, l’Azimut Modena, impostasi 2-1 (20-25, 25-20, 15-6) al termine di un’appassionante ed equilibrata finale.

“E’ stato un torneo lungo e intenso – sottolinea coach Giuliano Marasca – dal quale torniamo con un bilancio molto positivo non solo per il risultato ottenuto sul campo ma anche per la grande esperienza che i miei ragazzi, in pratica la rosa che sta disputando la C più qualche atleta proveniente dalla Romagna e uno da Reggio Emilia, hanno potuto sostenere confrontandosi con realtà pallavolistiche molto importanti. E giocare una finale al PalaPanini davanti a tantissima gente è stato sicuramente bello ed emozionante. Questo torneo è stata un’importante verifica per capire a che punto siamo del nostro percorso: in C stiamo cominciando a raccogliere i frutti del lavoro avviato mesi fa e dalla Moma abbiamo avuto indicazioni chiare sul percorso da seguire per arrivare pronti al nostro obiettivo stagionale che è la finale regionale”.

Altre giovanili in campo In questi primi giorni del 2019, sono tre le squadre giovanili del Porto RoburCosta, impegnate in altrettanti tornei giovanili. L’Under 16 guidata da Stefano Chierici sarà in gara dal 3 al 5 gennaio a Bellaria nel “Happyfania Volley”, manifestazione nazionale organizzata da Dinamo Bellaria e Kiklos e giunta alla settima edizione, che vede al via 74 formazioni divise nelle categorie Under 13 femminile, under 14, 16 e 18 maschile e femminile. Per quanto riguarda l’Under 16 maschile, sono dieci le compagini in lizza.

L’Under 13 allenata da Valerio Minguzzi, partecipa a Riva del Garda al 36° “Torneo Marco Depentori”, in programma il 4 e 5 gennaio. Dodici le squadre in lizza, provenienti da 5 regioni. La Consar Ravenna affronterà venerdì 4 nel girone di qualificazione, ad Arco, nell’ordine Avolley Schio, Itas Trentino e Volley Montichiari. Sabato 5 la seconda fase in base al piazzamento nel girone. Infine l’Under 14, condotta da Patrick Bandini, sarà impegnata domenica 6 gennaio a Schio in una delle tante tappe nazionali di qualificazione al 14° “Memorial Brugnara”, la cui fase finale si terrà il 22-23 febbraio a Trento.

Il tabellino della finale

Modena-Consar Romagna 2-1

(20-25, 25-20, 15-6)



AZIMUT LEO SHOES MODENA: Lusetti 4, Sala 7, Viola 1, Straface 2, Rinaldi 21, Negri 3, Vidoni (lib.), Cantagalli 1, Sartoretti, Marchesi. Ne: Soli, Negrelli, Passarella (lib.). All.: Tomasini.

CONSAR ROMAGNA: Caleca, Rossi 8, Raggi 1, Filippi 1, Baroni 5, Maretti 5, Pagnani (lib.),

Frascio, Santomieri, Pirini, Mancini 1. All.: Marasca.