Volley under 18, “Coppa Città di Ravenna”: la Bunge si piazza seconda

La Bunge Romagna In Volley si è classificata al secondo posto del tradizionale torneo di Natale “Coppa Città di Ravenna - 2° Torneo Conad”, manifestazione per formazioni Under 18 giunta alla quattordicesima edizione. Ad aggiudicarsi la competizione organizzata dal Porto Robur Costa e dalla Scuola di Pallavolo Ravenna nelle palestre Montanari e Itis è il Volley Treviso, vittorioso in quattro set sui romagnoli al termine di un match molto combattuto. Al terzo posto è giunto il Trentino Volley, che nella “finalina” ha superato 2-0 la Bluvolley Verona. “E’ stata una competizione molto equilibrata – dichiara il presidente del Porto Robur Costa, Luca Casadio – con un ottimo livello dei partecipanti, in cui la nostra squadra ha dimostrato di poter giocare alla pari con alcune delle formazioni più forti del panorama nazionale. Da sempre organizziamo questo torneo, in quanto la filosofia della nostra società è quella di rivolgersi in primo luogo ai giovani, dando loro la possibilità giocare a pallavolo, ma anche di poter crescere e valorizzare le loro qualità. Ringrazio chi, da ben quattordici anni, organizza questa manifestazione, a partire da Roberto Costa, e gli sponsor che ci danno un fondamentale contributo”.

In precedenza la squadra di Marasca e Rossi in semifinale aveva piegato al tiebreak Verona, mentre nell’altra sfida Treviso era riuscita a spuntarla 3-1 su Trento. Il grande equilibrio della competizione è mostrato dai risultati della fase a girone, con i veronesi al primo posto in classifica davanti a Trento e Treviso solo grazie al quoziente punti (le tre squadre del Triveneto a pari merito a quota cinque). “Abbiamo affrontato tre ottime squadre – spiega il tecnico Giuliano Marasca – che di sicuro saranno protagoniste nei campionati nazionali di categoria. A tratti siamo a riusciti a contrastarle e per colmare il gap è necessario diventare più squadra, lavorando assieme in maniera più continua in palestra. Il bicchiere è mezzo pieno, perché abbiamo imboccato la strada giusta, con grandi margini di miglioramento”.

A premiare le squadre e i giocatori erano presenti il presidente regionale del Coni Umberto Suprani, che ha ricordato la figura di Paolo Fabbri, a cui il torneo è dedicato alla memoria, il presidente provinciale della Fipav, Mauro Masotti, e il direttore generale del Porto Robur Costa, Marco Bonitta.

Questi i risultati della “Coppa Città di Ravenna - 2° Torneo Conad”. Fase a girone: Treviso-Trentino 1-2, Verona-Trentino 2-1, Bunge-Trentino 1-2; Bunge-Verona 2-1, Bunge-Treviso 0-3, Verona-Treviso 2-1. Semifinali: Trentino-Treviso 1-3, Verona-Bunge 2-3. Finale terzo posto: Verona-Trento 0-2. Finale primo posto: Treviso-Bunge 3-1.

Questi i premi individuali: miglior palleggiatore Giacomo Tonello (Treviso); miglior schiacciatore Alberto Pol (Treviso); miglior centrale Fabio Dal Col (Treviso); miglior opposto Sergio Poggio (Trentino); miglior libero Matteo Pirazzoli (Bunge Romagna In Volley).

Questa la rosa della Bunge Romagna In Volley: palleggiatori Filippo Rontini (classe 2000) e Andrea Santomieri (2001); schiacciatori Lorenzo Maretti (2001), Samuel Frasco (2001), Nicola Morigi (2000) e Giovanni Bellettini (2000); centrali Mattia Lolli (2001, anche libero), Marco Raggi (2001), Matteo Bellomo (2001) e Lorenzo Grottoli (2000); opposti Ivan Hihlavyy (2001) e Riccardo Cardia (2000); libero Matteo Pirazzoli (2000). Allenatori: Giuliano Marasca e Giacomo Rossi.

Albo d’oro: 2004 - Treviso; 2005 - Trento; 2006 - Macerata; 2007 - Modena; 2008 - Robur Costa Ravenna; 2009 - M. Roma Volley; 2010 - M. Roma Volley; 2011 - Padova; 2012 - Treviso; 2013 - Trento; 2014 - Porto Robur Costa Ravenna; 2015 - Porto Robur Costa Ravenna; 2016 - Trento; 2017 - Treviso.