Volley, vetrina regionale per Ravenna e Faenza

E’ un fine settimana agonistico importante per Ravenna e Faenza. Sabato 18 maggio, infatti, le due città saranno in campo con le loro formazioni nei concentramenti della fase interterritoriale dell’Under 13 6x6 maschile e femminile, che assegnano pass per la final four del 2 giugno a San Giorgio Piacentino per quanto riguarda i maschietti e a Modena per quanto riguarda le ragazze, mentre domenica 19 l’Under 18 maschile della Consar cercherà nella final four di Ravenna il titolo regionale e il pass per le finali nazionali.

In campo maschile la Consar ospita alla Montanari il concentramento in cui avrà come avversarie nell’ordine la Pallavolo Soliera (si gioca alle 16.30) e la Gas Sales Piacenza (sarà il match di chiusura del triangolare, dopo che le due formazioni emiliane si saranno affrontate tra di loro). “La squadra è pronta, si è allenata bene - ammette coach Minguzzi - ed è carica. Raggiungere la finale regionale sarebbe un grandissimo traguardo. Sarà fondamentale la prima partita, quella contro Soliera: l’abbiamo incontrata qualche settimana fa con la 3x3 e abbiamo visto che è una squadra fisicamente già ben messa. Non sarà un match semplice ma cercheremo di mettere in campo il giusto atteggiamento e il nostro miglior gioco”.

La Spem Faenza, invece, guidata da Cristina Montevecchi, assistita da Andrea Bianchedi, sarà impegnata sempre domani alla palestra Cubo a Cesena nel girone con Dinamo Bellaria (prima partita alle 16.30) e Niagara 4 Torri Ferrara (a seguire dopo la prima gara). “Siamo già molto contenti di essere arrivati a questo punto – spiega Michele Rota, direttore tecnico del Faenza – e affrontiamo questo triangolare senza particolari aspettative. Sicuramente per i nostri ragazzi sarà un’esperienza agonistica e formativa bellissima poter incontrare realtà nuove al di fuori della provincia. Per la società, invece, una buona vetrina per il suo settore giovanile che oggi ha una novantina di tesserati, con cui copriamo tutte le categorie, tranne l’Under 18, e che quest’anno ci ha regalato quattro fasi regionali. Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro in profondità e degli investimenti avviati tre anni fa con la nuova presidenza”.

In campo femminile, invece, la Teodora Mib Service è di scena a Monte San Pietro, dove alle 16.30 affronta il Cattolica Volley (nell’altra partita in contemporanea a Ponterivabella si affrontano Foca Masi Bologna e Manfredini Ferrara). A seguire a Ponterivabella le due finali: 3°-4° posto e poi la finalissima.

La Pallavolo Faenza, invece, gioca a Ferrara contro le padrone di casa dell’Estense Volley; l’altra sfida è tra Libertas Forlì e San Lazzaro. Anche qui a seguire finale di consolazione e poi finalissima.

Domenica 19 maggio, invece, occhi puntati sulla finale regionale Under 18 maschile, che vedrà la Consar nelle vesti di padrona di casa, a caccia del titolo regionale e con esso del pass per le finali nazionali di Chianciano Terme dal 4 al 9 giugno. La Consar arriva a questo appuntamento come la migliore delle vincitrici dei quattro gironi. In mattinata in contemporanea, alle 10.30 le due semifinali: al PalaCosta la squadra di Marasca affronterà l’Energy Parma, mentre alla Montanari ci sarà l’incontro fra Azimut Modena e Niagara 4 Torri Ferrara. Le due vincenti accedono alla finale, che si disputerà al PalaCosta nel pomeriggio alle 16.30. “Ci confronteremo con il meglio del movimento pallavolistico regionale – osserva il coach dei ravennati Giuliano Marasca – in una finale dall’alto livello tecnico. Avvertiamo la responsabilità di rappresentare Ravenna in questo frangente, ma sentiamo forti anche l’entusiasmo e lo stimolo di giocare nel nostro palazzetto e davanti al nostro pubblico questa finale. Conquistare il titolo regionale sarebbe il coronamento di una stagione sportiva entusiasmante”.