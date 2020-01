Volley, Virtus Faenza sconfitta dalla corsara Civitella

Amara sconfitta in prima categoria per la Virtus Faenza, caduta nel campo amico del centro sportivo Don Fiorini, per merito del Civitella. La partita di domenica era il recupero della 15esima giornata non disputata il 22 dicembre 2019. 1-0 il risultato finale a favore dei forlivesi. In classifica il Civitella ha così scavalcato la Virtus che, al momento è al sesto posto con 24 punti assieme al Savio. Il prossimo turno, ripresa del campionato per tutti, è previsto per domenica 26 gennaio alle ore 14.30. In questa prima giornata del girone di ritorno la Virtus Faenza sarà impegnata nel campo del Carpena. All'andata finì 0-0.