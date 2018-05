Volley, Vittoria Balducci convocata per uno Stage di Selezione Nazionale

Tutti orgogliosi in casa Teodora Torrione per i risultati che arrivano sul campo, con l’under 14 fresca di argento regionale e in procinto di partecipare alle Finali Nazionali che assegneranno lo scudetto di categoria, ma anche per l’attenzione che i tecnici federali mostrano nei suoi confronti, concretizzatasi con la convocazione della giallorossa Vittoria Balducci per uno stage di selezione nazionale. La giovanissima portacolori della società bizantina, unica ravennate e unica romagnola inserita in un lotto di 26 atlete provenienti dal sud e centro Italia, risponderà alla chiamata “in azzurro” presentandosi ad Ariano Irpino, dove presso il Palazzo dello Sport della cittadina sosterrà alcune sedute di allenamento da domani a martedì 8 maggio



Per Vittoria - classe 2004, nata a Ravenna, schiacciatore e capitano della squadra under 14 che ha appena conquistato il diritto alla partecipazione alle Finali Nazionali di categoria in programma dal 14 al 19 maggio in Sardegna – un’altra bella soddisfazione, dopo aver fatto parte, nella stagione scorsa, della selezione del Comitato Fipav di Ravenna classificatasi al 1° posto al Trofeo delle Province dell’Emilia Romagna.



“Si tratta di un traguardo importante raggiunto da Vittoria, che sempre si distingue per l’impegno, la dedizione e la grande passione che dimostra ogni giorno in allenamento – dice Maria Grazia Montevecchi, direttore tecnico del sodalizio del presidente Palmiro Nardi - ed è solo l’ultimo dei tanti risultati conseguiti da Teodora Torrione, grazie al grande lavoro svolto a livello giovanile sul territorio di Ravenna. A lei ed ai nostri tecnici, gli stessi che hanno seguito i primi passi di altre giocatrici che sono state o sono tutt’ora di interesse nazionale, come Anna Boldrini, Alessia e Beatrice Gardini, Sara Panetoni, vanno i complimenti e un grosso in bocca al lupo per il futuro da parte della nostra società.”



Vittoria Balducci in famiglia non è la prima a contribuire alla causa azzurra, dato che anche la mamma Dora Falchetti (ora allenatore Fipav e con un trascorso da giocatrice in serie A) in gioventù ha risposto alla chiamata dei tecnici federali per far parte di selezioni nazionali giovanili.