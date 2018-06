Volley, Vittoria Balducci della Teodora Torrione convocata in Nazionale under 16

Teodora Torrione saluta con soddisfazione la chiamata in Nazionale under 16 di Vittoria Balducci. La quattordicenne giallorossa risponderà alla convocazione “in azzurro” presentandosi ad Alassio, dove dal 5 al 15 luglio, unica romagnola compresa in una lista di 18 atlete, sosterrà un collegiale di allenamento condotto dai tecnici federali Pasquale D’Aniello e Oscar Maghella. Per Vittoria - classe 2004, nativa di Ravenna - schiacciatore e capitano della compagine under 14 di Teodora Torrione che quest’anno ha conquistato il settimo posto alle Finali Nazionali di categoria in Sardegna, oltre alla medaglia d’argento in Final Four Regionale, si tratta di una conferma, dopo che già nel maggio scorso, aveva preso parte ad uno stage di selezione nazionale ad Ariano Irpino.

“Un ulteriore passo in avanti compiuto da Vittoria (pur giovanissima, ma con già all’attivo due Titoli Regionali under 13 e due successi da titolare al Trofeo delle Province dell’Emilia-Romagna, l’ultimo dei quali da capitano e con attribuzione del premio MVP), che si distingue ad ogni allenamento per la dedizione, l’impegno e il desiderio di migliorare che dimostra – dice Maria Grazia Montevecchi, direttore tecnico del sodalizio del presidente Palmiro Nardi - ed è solo l’ultimo dei moltissimi risultati conseguiti da Teodora Torrione, grazie al grande lavoro che viene svolto a livello giovanile sul territorio ravennate. Ci tengo a complimentarmi con lei e con i nostri tecnici, (gli stessi che hanno seguito i primi passi di altre atlete che sono state o sono tutt’ora di interesse nazionale, come Anna Boldrini, Alessia e Beatrice Gardini, Sara Panetoni), nonché a formulare loro ad ai nostri dirigenti un grosso in bocca al lupo per il futuro”.

Vittoria Balducci – anche la sorella maggiore Sofia si cimenta con il volley (in questa stagione ha giocato in serie B2 a Forlì) - in famiglia non è la prima a contribuire alla causa azzurra, dato che anche la mamma Dora Falchetti (allenatore Fipav e con un trascorso da giocatrice in serie A) in gioventù ha fatto parte di selezioni nazionali giovanili.