Volley, Vittoria Balducci di Teodora Mib Service convocata in Nazionale under 16

Estate colorata di azzurro per la giovane ravennate, da oggi in collegiale con la nazionale under 16 in provincia di Trieste in vista del Campionato Europeo di Categoria. Vittoria Balducci, compresa nella lista delle 16 atlete convocate, si presenterà nel pomeriggio di martedì, martedì 2 luglio a Domio TS dove, sotto la guida dei tecnici Pasquale D’Aniello e Oscar Maghella, inizierà il collegiale di allenamento in preparazione della rassegna continentale in programma dal 13 al 21 luglio a Trieste e Zagabria CRO. Non è la prima volta che la giallorossa merita l’attenzione dei quadri tecnici nazionali; l’estate scorsa ha risposto alla convocazione per uno stage di allenamento in Liguria, mentre in primavera, sempre con la nazionale di categoria ha preso parte al torneo internazionale “Cornacchia World Cup”.

Per Vittoria - classe 2004, due volte Campione regionale under 13 e due successi al Trofeo delle Province dell’Emilia-Romagna - schiacciatore e capitano della squadra che poco più di un anno fa ha centrato il 7° posto alle Finali Nazionali under 14 e in questa stagione compresa nel roster che ha partecipato con Teodora MIB Service ai campionati regionali di serie D e under 16 eccellenza, dunque ancora non si parla di vacanze e dopo il 4° posto conquistato con la selezione dell’Emilia Romagna al recente Trofeo delle Regioni, adesso la possibilità di partecipare ad una rassegna continentale.

“Vittoria, che conosco da molti anni, si distingue per dedizione e impegno ad ogni allenamento – osserva Maria Grazia Montevecchi, direttore tecnico del sodalizio del presidente Palmiro Nardi – dimostrando sempre voglia di migliorare. La sua convocazione va considerata anche come premio per la nostra società; ed è solo l’ultimo dei risultati conseguiti da Teodora Mib Service (in questa annata 2 volte campione regionale e 3 volte campione provinciale nelle categorie under 14, u13 e u12), grazie al grande lavoro svolto a livello giovanile sul territorio ravennate. Per questa ragione desidero complimentarmi con lei e con i nostri allenatori, gli stessi che hanno seguito i primi passi di altre atlete che sono state o sono tutt’ora di interesse nazionale, ultima delle quali Sara Panetoni, nella stagione appena terminata in forza al Club Italia in serie A1 e in procinto di partecipare con la nazionale al Campionato Mondiale under 20 in Messico”.