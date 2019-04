5000 bimbi in Pineta per il 'Mese dell'albero in festa' - VIDEO

Il "Mese dell'albero in festa" è la manifestazione che giunge quest’anno alla sua 32esima edizione, iniziata il 7 marzo e che durerà fino al 16 aprile. Il progetto coinvolge attivamente i bambini e le bambine delle scuole materne e primarie ravennati e l’intera comunità in una relazione stabile e ottimale con il proprio territorio e prevede 8 giornate nel mese di marzo per la “Piantumazione” e 4 giornate in pineta nel mese di aprile per le “Aule Verdi”. L’obbiettivo didattico principale è quello di sollecitare lo sviluppo di sempre maggiori conoscenze e sensibilità verso i concetti e la filosofia di “sviluppo sostenibile” e “conservazione della biodiversità”. All’opera circa 1300 volontari impegnati nelle azioni di pulizia e preparazione dei terreni e dei luoghi e circa 150 persone attivamente presenti nelle 12 giornate della manifestazione.