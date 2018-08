Notte di San Lorenzo: spettacolo di luci e colori a Cervia con i fuochi d'artificio

Nella notte di San Lorenzo il cielo di Cervia si è trasformato in uno spettacolo di luci e colori. Quest'anno lo spettacolo delle stelle cadenti sarà davvero mozzafiato. Se per tradizione è il 10 agosto, in realtà come spiega Centro Meteo Italiano la notte magica sarà quella tra domenica 12 e lunedì 13 agosto. L'assenza della luna permetterà una visione eccezionale. Gli esperti assicurano un centinaio di meteore all'ora.