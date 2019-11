Alta marea, l'acqua arriva in strada: via Molo Dalmazia chiusa, disagi anche a Cervia - VIDEO

Insiste l'ondata di maltempo sulla Romagna, e l'alta marea continua a fare paura. Sono stazionarie le condizioni delle precipitazioni sul territorio regionale, che continueranno anche nella giornata di sabato e potranno assumere carattere di rovescio, tanto che la Protezione Civile ha diramato un'allerta "gialla" per frane, piene dei fiumi e mareggiate.

A Ravenna venerdì non si sono creati problemi nei lidi sud, mentre via molo Dalmazia è stata chiusa fino al faro per la presenza di acqua in strada, che ha superato i 10-15 centimetri. I controlli proseguiranno per tutto il pomeriggio. Anche a Cervia al momento la marea è in fase calante, il pericolo riguarda le piene dei fiumi che portano a valle anche l'acqua caduta in appennino e le mareggiate favorite da maree e vento. E' stata ripristinata a tempo record la duna erosa dall'ultima mareggiata a Milano Marittima grazie al prezioso intervento della Cooperativa Bagnini spiagge di Cervia. I tecnici comunali, la Protezione Civile e le forze dell'ordine stanno continuando a monitorare costantemente tutto il territorio. Per motivi precauzionali di sicurezza, il Comune di Cervia invita i cittadini a non accedere all'arenile, a moli e banchine. Attenzione a possibili innalzamenti o accumuli dell'acqua nei sottopassi. Per qualsiasi segnalazione di emergenza è possibile chiamare la Polizia locale al numero 0544979251 oppure il 115.