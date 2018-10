A caccia di "Affari al buio" come in tv: nei garage all'asta si cercano oggetti preziosi - VIDEO

Centinaia di curiosi mercoledì mattina si sono riversati negli spazi di Inbox Storage, a Fornace Zarattini, in cerca di affari. Un'asta “all'americana” che ha visto come protagonisti diversi box abbandonati dagli ex affittuari, i cui contenuti sono andati al miglior offerente dopo una breve occhiata. Secondo una clausola contrattuale, infatti, tutti i clienti che lasciano i box presi in affitto sono tenuti a recuperare i propri beni entro una data di scadenza: quando ciò non avviene, tutto il materiale contenuto all’interno dei vani può diventare effettivamente oggetto d’asta. Da qui nasce l'idea dell'asta al buio, svolta sotto l’attento controllo di funzionari dell'Istituto Vendite Giudiziarie.