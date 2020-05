Una canzone contro l’indifferenza: le "Parole al Vento" di Milliar e Kugio

E' stato pubblicato a maggio, ancora nel mezzo dell'emergenza Coronavirus, il videoclip "Parole al vento", una canzone scritta e interpretata dalla band ravennate The Milliar con la partecipazione del rapper Kugio. “Parole al vento” è nata in seguito all'esperienza del duo ravennate come artisti-volontari dell’Associazione Penelope che si occupa della ricerca delle persone scomparse. "Abbiamo cercato di trasmettere un messaggio contro l’indifferenza non solo tramite suoni e parole ma anche tramite le immagini che ci hanno aiutato a creare i nostri protagonisti, i nostri messaggeri: Giulia Cesari, Angelo Ginexi, Stefano Zattini, Michela Blandino, Onyedika Kingsley Okeke".

Il brano, che vede la collaborazione attiva del rapper forlivese Kugio, è stato scritto dalla coppia Angelo Stella formato Daria Nowakowska. Il videoclip, realizzato da Vincenzo Pioggia (riprese e post produzione) e Giovanni Posa (regia), è stato girato proprio nelle vie di Ravenna. "Abbiamo cercato a Ravenna le location per noi significative, che avrebbero potuto legare il nostro stile rock con il mondo hip hop, a cui abbiamo dato spazio".