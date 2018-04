Com'era Cervia negli anni '60? Il video-documentario racconta le tradizioni della città del sale

Com'era Cervia negli anni '60? La pagina Facebook Visit Cervia ha pubblicato un bellissimo video che mostra la città del sale in un breve documentario girato dal regista romano Marcello Aliprandi. Nel video è possibile rivivere alcune emozionanti tradizioni cervesi, come la cerimonia dello Sposalizio del mare e la gara internazionale di pesca allo sgombro riservata ai giornalisti, ma anche la prima travesata Pola-Cervia compiuta il 24 maggio del 1968 dal tedesco Rudy Neumann, che impiegò in totale 3 ore 43 secondi e 8 millesimi.