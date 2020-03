I compleanni ai tempi del Coronavirus: gli amici festeggiano con un video

Festeggiare il compleanno ai tempi del Coronavirus. In questi giorni di emergenza Coronavirus in cui è possibile uscire di casa solo per necessità impellenti, anche festeggiare il proprio compleanno non è facile. Ed è così che gli amici di Ilaria, che proprio venerdì compie gli anni, hanno deciso di festeggiarla con un video.

"Io e dei miei amici abbiamo fatto questo video per il compleanno della nostra amica - spiega Giulia - per portare un po' di positività e allegria in questo momento di difficoltà. E comunque un po' di ironia per non farci abbattere da quello che "non possiamo fare". Magari può servire a qualcosa per essere più positivi e di buon umore in questo momento!".