Coronavirus, al supermercato commessi e clienti cantano l'Inno di Mameli - VIDEO

Mani sul petto. Brividi ed emozioni. Per trasmettere a tutto il mondo il messaggio che il Bel Paese è più che mai unito nell'affrontare l'emergenza Coronavirus. Tantissimi ravennati venerdì mattina, alle 11, si sono affacciati sul balcone di casa per cantare l'Inno di Mameli. Per la prima volta in assoluto nella storia dell'Italia, tutte le radio italiane, nazionali e locali, si sono unite per un'iniziativa di diffusione comune senza precedenti a 100 anni dalla prima trasmissione radiofonica: "La radio per l'Italia".

Anche il supermercato del centro commerciale Esp si è voluto unire a questo momento, sfociato poi in un sentito applauso da parte del personale e dei clienti presenti.