Dantedì: il viaggio del Poeta nella Ravenna d'oggi fra mosaici, spiagge e coni gelato - VIDEO

Partiva il 25 marzo del 1300 il viaggio di Dante Alighieri nella Divina Commedia: e così il 25 marzo 2020 si festeggia il primo Dantedì con questo video pubblicato da Ravenna Tourism sui social network.

Nel filmato si assiste al viaggio di un Dante contemporaneo, che con le cuffie wireless in testa, attraversa in bici il centro storico ravennate, facendo foto, provando a fare skate, osservando i mosaici e mangiando il gelato. Per poi concludere la sua giornata con un meritato riposo in spiaggia assieme all'inseparabile Virgilio.