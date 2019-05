Davide Fabbri contestato mentre "esorcizza" la fontana di Vergato - VIDEO

Come già annunciato mercoledì, giovedì matttina puntuale alle 11 a Vergato si è presentato anche l’”esorcista”, ultimo capitolo della saga riguardante la fontana dell’artista Luigi Ontani, ritenuta da alcuni un’opera blasfema e satanista. Come riporta BolognaToday, dopo gli imbrattamenti nella notte a opera di persone che il sindaco non ha esitato a definire “vili e violenti” e dopo giorni di polemiche infuocate che hanno travolto il piccolo comune, giovedì è arrivato il cervese Davide Fabbri, alias "padre David" che si autoproclama diacono, esorcista e cavaliere della milizia di San Michele Arcangelo.

Accolto con fischi da cittadini vergatesi indignati, armati di striscioni in difesa della fontana e della libertà di espressione in generale, Fabbri indossando una lunga tunica bianca in circa venti minuti ha recitato il rosario ed eseguito il rito di Papa Leone XIII per "l’allontanamento del demonio dalla piazza". Poi ha gettato dell’acqua da lui benedetta nella fontana, dichiarata a questo punto “liberata dal male”. L’esorcista, conosciuto in Romagna come “il Vikingo” e militante di estrema destra, è stato circondato dai presenti e accusato di aver fomentato il clima di odio nei confronti di un’opera che in realtà niente ha a che vedere con il maligno, ma che rappresenta il territorio tramite allegorie. “Io porto la Bibbia, non potete fermarmi, non potete attaccare un religioso - la replica di Fabbri ai cittadini- Spero che qualche telecamera abbia ripreso le aggressioni che sto subendo, io sono qui per scacciare il male”. Poichè la tensione continuava a salire per via dei molti contestatori, Fabbri si è infine allontanato, scortato dai Carabinieri, sempre tra i fischi della folla.