Elezioni a Lugo, Solaroli spiega il suo programma in un video

Davide Solaroli, candidato sindaco di Buona Politica, Lega e Uniti per Lugo alle amministrative del 26 maggio, ha pubblicato un video in cui spiega il suo programma elettorale. Il filmato è stato girato a Lugo nei luoghi simbolo della città per illustrare ‘sul campo’ le proposte e le idee di Solaroli per cambiare Lugo. "Una sorta di miniviaggio nella ‘città che vorrei’", spiega il candidato, che ha composto e suonato la musica che si sente nel video.