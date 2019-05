Elezioni comunali 2019, come si vota: il video illustrativo

Si avvicina il momento delle elezioni amministrative di domenica 26 maggio, che dalle 7 alle 23 vedrà alle urne 235 Comuni dell'Emilia-Romagna per la scelta del sindaco e il rinnovo dei consigli comunali. In provincia di Ravenna sono 14 (su 18) i Comuni che si preparano al voto - Alfonsine, Bagnacavallo, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Russi, Sant'Agata sul Santerno e Solarolo - di cui 3 con più di 15mila abitanti (Bagnacavallo, Cervia e Lugo).

I cittadini chiamati al voto sono 129.430 (al 31 dicembre 2018), che dovranno eleggere 196 consiglieri. L'unico Comune che ha indetto le primarie del Pd è Cervia, dove a vincere il 3 marzo è stato Massimo Medri (ex sindaco per due legislature) sul rivale Gianni Grandu (attualmente assessore della Giunta Coffari). Nella stessa giornata si coinvolgeranno anche le elezioni per il rinnovo dell’Europarlamento. L’Italia è divisa in cinque circoscrizioni elettorali: l’Emilia-Romagna è inserita nella Circoscrizione Nord-Estcomprendente anche Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. La scheda sarà di colore marrone.