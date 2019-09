"L'amore ai tempi del gelato": si inginocchia e le chiede di sposarlo - VIDEO

Vi ricordate di Giorgio e Diletta? Sono due giovani che l'anno scorso si sono trasferiti a Ravenna e hanno deciso di investire sul centro storico, aprendo una gelateria innovativa in via Mazzini dal nome "Il Divino - L'amore ai tempi del gelato". In questi giorni i due si sono recati a Catania dopo essere stati selezionati per partecipare allo 'Sherbeth Festival', evento internazionale dedicato ai professionisti del gelato artigianale. E, tra un gelato e l'altro, Giorgio ha anche trovato il tempo di chiedere alla sua Diletta di sposarlo. La ragazza, commossa, ha detto sì e ha abbracciato teneramente il suo fidanzato. Il video, pubblicato dalla pagina Facebook del festival, è immediatamente diventato virale. Ecco cosa significa "L'amore ai tempi del gelato"!