Gli auguri di Capodanno del sindaco de Pascale: "Il 2018 sarà un anno intenso e complesso"

Il 31 dicembre si avvicina e il sindaco Michele de Pascale tira le somme dell'anno appena concluso, augurando a tutti i ravennati un buon 2018. "Il 2017 è stato un anno molto intenso - spiega il primo cittadino - Abbiamo dato il 100% per cercare di ottenere i risultati per i quali c'eravamo impegnati. Le linee di azioni principali sulle quali abbiamo lavorato sono state quattro: il sociale, l'educazione, la cultura, il lavoro e le grandi infrastrutture. Il 2018 sarà altrettanto intenso e complesso, sono anni fondamentali per concretizzare i progetti che insieme vogliamo mettere in campo per Ravenna. Buon anno a tutti voi!"