Il dramma di Pasqua, travolta e uccisa dopo l'incidente | IL VIDEO

Una 21enne ravennate, Carmela Iorlano, è morta e altre cinque sono rimaste ferite in un tremendo schianto tra tre auto a Camerlona, all’incrocio con via Bagarina. La ragazza è morta sul colpo dopo essere stata sbalzata a trenta metri di distanza, nonostante il prodigarsi dei sanitari del 118 giunti sul posto con diverse ambulanze e l’auto con il medico a bordo. Gli altri feriti, tra i 27 ed i 44 anni, sono stati trasportati agli ospedali di Ravenna, Lugo e Cesena: due sono gravi, lievi ferite per gli altri occupanti del mezzo.