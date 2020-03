Il sindaco gira per la città col megafono: "Cittadini, state a casa" - VIDEO

Martedì mattina, assieme alla vicesindaca Ester Ricci Maccarini che ha fatto da "autista", il sindaco di Castel Bolognese Luca Della Godenza è andato in giro per la città a bordo di un'auto con il megafono per mandare un messaggio chiaro a tutti i castellani. "Cari concittadini, sono il sindaco. Siamo in una situazione di emergenza sanitaria, il diffondersi del Coronavirus mette a grave rischio la salute di tutti noi. Questa situazione drammatica ci impone scelte straordinarie e dobbiamo assolutamente cambiare le nostre abitudini. Per questo abbiamo chiuso i parchi pubblici, il parco fluviale, gli orti e perfino i cimiteri. Perché il messaggio che vogliamo darvi è chiaro. State in casa. Potete spostarvi solo per motivi di lavoro, salute o necessità. Stiamo aumentando i controlli per il bene di tutti. Dobbiamo assolutamente limitare il contagio e per farlo serve la collaborazione di tutti voi. Conto su di voi. Mi appello al vostro buon senso, al vostro senso civico, state in casa! Insieme ce la faremo, Castello ce la farà".

