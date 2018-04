La partenza, poi lo schianto contro un'auto: il drammatico incidente ripreso in diretta

In un video amatoriale girato casualmente da un automobilista, il momento del drammatico incidente di martedì sera, 10 aprile, a Ravenna in via Circonvallazione Piazza D'Armi

La partenza, l'accelerazione e poi lo schianto contro un'auto: ecco il momento del drammatico incidente in cui uno scooterista di 24 anni è rimasto gravemente ferito martedì sera in via Circonvallazione Piazza D'Armi. Lo schianto è stato ripreso da un giovane, che lo ha poi inviato alla nostra redazione, con il proprio telefonino in maniera del tutto casuale.