La pioggia e la grandine si abbattono su Lugo - VIDEO

Altra giornata all'insegna dell'instabilità sulla Romagna. Una serie di temporali hanno interessato buona parte del ravennate già nella mattinata di mercoledì, mentre nel pomeriggio si è formata un'intensa linea temporalesca che dal faentino si è spostata verso est e verso il mare. Grandinate a macchia di leopardo nel ravennate e in Bassa Romagna (nel video inviato a RavennaToday da un lettore pioggia e grandine a Lugo). Accumuli d'acqua degni di nota a Boncellino, con 29,2 mm di pioggia.

Per la giornata di giovedì, annuncia la Protezione Civile dell'Emilia Romagna, "permarranno condizioni di spiccata instabilità connessa ad un flusso di correnti da sud-ovest. Dal pomeriggio sulle aree appenniniche di crinale occidentali e su quelle collinari centro-orientali, la ventilazione è prevista su valori intorno ai 75 Km/h (con raffiche temporaneamente più intense). Sempre nelle ore pomeridiane e serali è alta la probabilità di eventi temporaleschi localmente anche forti, in particolare sul settore occidentale della regione e lungo l'asta del Po. I fenomeni temporaleschi sono previsti in attenuazione nel corso della notte, mentre la ventilazione resterà ancora attiva".