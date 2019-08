Le telecamere della 'Vita in Diretta' alla scoperta del Labirinto Dedalo - VIDEO

Il Labirinto di mais più grande d’Europa protagonista della puntata della "Vita in Diretta Estate". Lunedì è andato in onda su Rai Uno lo speciale registrato a “Dedalo” il Labirinto al confine tra Milano Marittima e Ravenna. Tra gli zombie e le pannocchie di mais si è aggirata la troupe della trasmissione televisiva nazionale. Persi nel Labirinto, attaccati dagli zombie che non hanno risparmiato l'inviata Roberta Cannata, in una delle tante serate di attività della attrazione. Una puntata che ha messo in luce le attività alternative che i turisti possono praticare sulla costa Romagnola.

"È stato un piacere avere qui "La Vita in Diretta", una trasmissione amatissima e che entra nelle case di milioni di Italiani. Un modo per promuovere la nostra Località e un turismo alternativo, di persone che vogliono restare a contatto con la natura e esplorare l’entroterra", spiega Mattia Missiroli, gestore del Labirinto Dedalo. La puntata si può rivedere su Rai Replay.