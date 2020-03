La voce portentosa del padre di Laura Pausini: il videomessaggio di auguri della cantante

Non ha rinunciato a festeggiare la Festa del papà, anche se a distanza, omaggiando l'uomo più importante della sua vita. Laura Pausini giovedì ha pubblicato un video che immortala suo padre, Fabrizio Pausini, mentre esegue - sfoderando una voce poderosa - una cover della canzone "Have you ever see the rain" dei Creedence Clearwater Revival.

"Come molti nel mondo, anche io oggi sono lontana dal mio babbo adorato. Mi manca da impazzire - scrive la cantante di Solarolo su Facebook - Vorrei farti gli auguri davanti a tutti, babbo, perché oggi è la Festa del papà. Ma per me lo è da quando sono nata, per quello che mi hai insegnato e che continui a insegnarmi ogni giorno. Non so se sarai felice che io abbia postato questo video privato, ma io sono così orgogliosa che quell’uomo che canta e suona sia proprio tu, mio babbo. Hai una voce che vabbè (a Roma direbbero “che te lo dico a fa’”), per me è imparagonabile agli altri. La tua passione per la musica (e per la vita da musicista) è stato l’esempio più importante che mi hai trasmesso, insieme alla tua bontà e simpatia. Sei unico. Ti amo. Volevo dirti grazie, perché io lo so che in questi giorni hai fatto di tutto per farci stare allegri, con le tue battute, con i video che hai mandato per i tuoi nipotini, dove facevi il mago. Io non lo so come sono gli altri genitori, so solo che se avessi potuto scegliere, avrei voluto solo te. Auguri anima vivente!"