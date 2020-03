Studiare ai tempi del Coronavirus: la lezione online di una scuola faentina - VIDEO

Con il prolungamento della chiusura delle scuole a causa dell'emergenza Coronavirus deciso dal Governo, gli istituti di tutta la provincia corrono ai ripari per cercare di recuperare le lezioni. E' il caso, tra gli altri, del liceo scientifico Oriani di Ravenna, dell'istituto tecnico Oriani di Faenza e anche dell'istituto tecnico Bucci sempre a Faenza. La campanella, in quest'ultima scuola, continua a suonare: ma, invece di prendere posto in classe, gli studenti si siedono alla loro scrivania di fronte al proprio pc. Il tempo necessario ad avviare la connessione e ad accedere al programma e si inizia: nel video, pubblicato su Facebook dal personale dell'istituto, una lezione di meccanica tenuta dalla docente Alessia Scalas alla classe 5 DM.