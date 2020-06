Dopo un anno la tartaruga Dumbo torna a nuotare in mare - VIDEO

Ritorno in mare aperto: è stata liberata qualche giorno fa dai volontari del Cestha (Centro sperimentale per la tutela degli habitat) la tartaruga Dumbo, che ha così potuto finalmente ricominciare a nuotare in mare aperto al largo della costa ravennate. "Finalmente anche una delle nostre pazienti più ostiche è guarita completamente e può tornare al suo mare - commentano i volontari - Salutiamo la tartaruga Dumbo che ci ha fatto compagnia per quasi un anno, arrivata praticamente in fin di vita, la liberiamo ora con un po' di ciccia in più e cresciuta di ben 2 centimetri di carapace! In fondo si sa che a Ravenna si mangia bene...". Il Cestha ha ricevuto anche i complimenti del presidente della regione Stefano Bonaccini, che ha condiviso il video sul proprio profilo Facebook: "Grazie ragazzi e buona vita Dumbo", ha scritto il governatore.