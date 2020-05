"Lontani ma combattivi", il simpatico video degli Sparvieri di Bagnara

Un video per far divertire gli amici, ma anche per meravigliare i fan sui social: questo era l'obiettivo de Gli Sparvieri, un gruppo di rievocazione storica e scherma medievale con sede a Bagnara di Romagna.

Così guerrieri, arcieri e donzelle utilizzano le armi della tecnologia e della simpatia per combattersi a distanza in un filmato ben realizzato che mette tanta allegria.

Il video "Lontani ma combattivi", interamente girato nelle case dei membri del gruppo, lontano dai campi di battaglia, è un simpatico saluto a tutti con l'augurio di rivedersi il prima possibile nelle feste medioevali in giro per l'Italia.