Gli alberi sradicati si abbattono su auto e bus: caos a Milano Marittima - VIDEO

Scene da apocalisse quelle di mercoledì tra Cervia e Milano Marittima - oltre al parco naturale di Cervia devastato da pioggia e vento e alla circolazione dei treni che è stata bloccata tra Lido di Classe e Cesenatico. Pini divelti schiantati contro auto in sosta. Cartelloni spazzati via come foglie. Queste le conseguenze del sistema temporalesco arrivato dal mare che si è abbattuto sul ravennate, colpendo in particolar modo la costa ravennate. Una sfuriata di diversi minuti, sufficiente per seminare tanti danni. Dove non è stato il vento a fare danni è stata l'acqua, con allagamenti nei sottopassi. Segnalati anche alcuni feriti.

SPECIALE MALTEMPO