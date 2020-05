"Non va il wi-fi": la band trova un antidoto scherzoso per combattere l'isolamento - VIDEO

Anche nella "Fase due" la vita rimarrà difficile per gruppi e artisti, costretti a rimanere isolati dai propri compagni d'avventure musicali. Ma la band ravennate Fulvia & The Menthos ha escogitato un buon diversivo per rimanere in contatto: suonare assieme e far divertire i fan.

Il gruppo infatti ha pubblicato sulle proprie pagine social "Non va il Wi-Fi", una cover di "All by myself", popolare brano scritto e registrato negli anni '70 da Eric Carmen, che la band ha reinterpretato adattatando il testo in italiano all'attuale situazione creata dall'emergenza Coronavirus. Il tutto, naturalmente, a distanza, sfruttando le moderne tecnologie che hanno consentito ai musicisti di registrare il brano in remoto.

Il risultato finale è una canzone spiritosa e ironica che ben racconta questa complicata fase della vita per musicisti e non solo. I Fulvia & The Menthos sono: Fulvia Di Pasquale (voce), Marco Zoli (sax, tastiere), Simone Sgarzi (chitarra), Roberto Turturro (tastiere), Marco Braschi (basso) e Lorenzo Guardigli (batteria).