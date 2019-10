Le prime immagini del nuovo video di Francesco Guccini girato a Cervia - VIDEO

Dopo i casting delle scorse settimane che hanno visto il tutto esaurito e centinaia di provini, si sono svolte nei giorni scorsi tra Cervia, Milano Marittima, saline e pineta le riprese per il videoclip che vede in scena “L’Avvelenata” di Francesco Guccini. A fare da sfondo al videoclip del “classicissimo” pezzo, fra i più noti e apprezzati del cantautore bolognese, i luoghi suggestivi delle nostre località fra il verde delle pinete, la spiaggia, l’anima frizzante di Cervia del borgo dei pescatori e l’appeal più glam del lungomare e del centro di Milano Marittima. Il video, di cui è stato diffuso venerdì un breve estratto, farà parte della serie dei “Capolavori Immaginati” che già comprende il video “Gianna” di Rino Gaetano girato lo scorso anno sempre nello scenario cervese.

Lunedì 30 settembre il set è stato montato al mattino al Centro Visite Saline e nel pomeriggio nell’area del lungomare di Cervia dall’angolo di Via Gessi fino a viale Volturno. Martedì protagonisti il nuovo lungomare e il centro di Milano Marittima nella zona della rotonda 1 maggio, viale Ravenna fino alla pineta. Mercoledì il set si è spostato invece al Woodpecker, l’affascinante ex discoteca degli anni ‘60 abbracciata dalla pineta, oggi in via di recupero e ristrutturazione. Il videoclip sarà presentato in anteprima mondiale al Festival ImagInAction il 12 ottobre prossimo alle 20.30 al teatro “Alighieri” di Ravenna, alla presenza di Francesco Guccini che rilascerà una intervista dalla propria postazione sul palco d’onore.