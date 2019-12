Crea una sardina per Patti Smith e la cantante la indossa sul palco: "Che orgoglio" - VIDEO

Le sardine di Ravenna, scese in piazza giovedì sera a migliaia in Darsena, hanno ricevuto anche il supporto dell'icona del rock Patti Smith. La cantante infatti, che mercoledì sera si è esibita sul palco del Teatro Alighieri, durante il concerto ha appuntanto sulla giacca nera una sardina all'uncinetto realizzata da Giovanna Grillandi, 61enne impiegata di Brisighella che subito dopo la creazione del gruppo Facebook delle Sardine di Ravenna aveva iniziato a creare piccole sardine per la manifestazione.

"Un'amica ha fatto in modo che Patti la ricevesse e lei l'ha appuntata sulla giacca quando è salita sul palco - spiega Giovanna - Mi sono sentita molto orgogliosa!". La cantante, poi, dal palco ha manifestato la sua solidarietà al movimento delle sardine: "Questa canzone è per tutte le sardine là fuori - ha detto subito dopo aver suonato il celebre brano 'People have the power' - Spero che stanotte possiate vedere che le cose non saranno mai perfette, ma voi continuate a lottare!".