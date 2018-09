Prima campanella, gli auguri del sindaco agli studenti: "Voi disegnerete il futuro di Ravenna"

Prima campanella per gli oltre 46mila studenti della provincia di Ravenna che da lunedì sono tornati a sedersi sui banchi. Sono 43 le istituzioni scolastiche statali della provincia. Gli istituti comprensivi sono 28, 15 le istituzioni scolastiche di secondo grado ed un Centro provinciale per l'istruzione degli adulti (Cpia). Complessivamente gli studenti in provincia sono 46.361, di cui 1426 portatori di handicap, con un aumento rispetto al precedente anno scolastico dello 0,09%. Il sindaco Michele de Pascale lunedì mattina ha voluto inaugurare l'anno scolastico facendo un in bocca al lupo agli studenti ravennati e invitandoli a partecipare agli eventi della città.