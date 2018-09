"Ravenna città di mare": quali opportunità di lavoro per i giovani nel settore portuale

Si è svolto mercoledì mattina il convegno "Ravenna città di mare – percorsi e orizzonti di studio e lavoro nell'economia marittima e portuale", occasione per presentare le numerose e qualificate possibilità che la città offre a quanti vogliano indirizzare i loro percorsi di studio - sia per quanto riguarda la formazione universitaria che per quanto concerne la formazione superiore - e di carriera verso ambiti legati al mare e al porto. L'evento, al quale hanno preso parte tra gli altri il sindaco Michele de Pascale e il segretario generale dell' Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro settentrionale Paolo Ferrandino, è stato promosso dal Comune, dall’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro settentrionale, dall’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e dal ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca – Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna.