Scoprendo Ravenna in bici in un emozionante video: "I ravennati sottovalutano la bellezza della loro città"

Tutto (o quasi) il centro storico di Ravenna in meno di due minuti: è quanto è riuscito a realizzare Marco Baldini, che in un emozionante video girato a bordo della sua bici ha ritratto alcuni dei luoghi simbolo della città dei mosaici. "Nella vita faccio il fotografo, ma ultimamente mi sto appassionando anche ai video - racconta il 29enne ravennate - Un'amica mi ha spinto a partecipare a un concorso, "Moving Cities", che chiedeva ai residenti della provincia di Ravenna di raccontare in un breve video i "movimenti della città". Per cui, dopo qualche riflessione, mi sono munito di bicicletta, cellulare e stabilizzatore e partendo da Porto Fuori, dove abito, ho girato per tutto il centro di Ravenna. Alla fine del giro il contapassi segnava ben 25 chilometri!".

Così è nato "Bicity", dal binomio "bicycle-city", il video con il quale Marco ha partecipato al concorso: il fotografo parte in sella alla sua bici da piazza del Popolo per poi dirigersi in via Cavour passando per via 4 novembre, arrivando a Porta Adriana e attraversando il Museo Nazionale per raggiungere il complesso di San Vitale, finendo su via Diaz e continuando su via Farini verso la stazione, svoltando poi in direzione Rocca Brancaleone e infine, attraversando il sottopasso ferroviario, filmando la Darsena e il parco Teodorico.

"Nonostante non abbia vinto - conclude Marco - sono molto orgoglioso di aver rappresentato, nei pochi secondi a disposizione, alcuni degli aspetti che "muovono" la nostra città. Al di là del risultato del concorso sono molto contento di aver prodotto questo video per mia soddisfazione personale e per tutti gli abitanti di Ravenna, che non sempre si accorgono della bellezza e dinamicità della nostra città".