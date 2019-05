Rifiuti gettati dal finestrino dell'auto: le telecamere stanano un 'furbetto' - VIDEO

Continuano a fioccare gli scarichi di rifiuti abusivi in via Taverna, traversa della Ravegnana a Coccolia. La video-segnalazione arriva da un residente che, tramite le immagini di videosorveglianza, ha immortalato un 'furbetto' che, nel cuore della notte, ha accostato l'auto e senza neanche scendere ha lanciato dal finestrino un sacco dell'immondizia, per poi allontanarsi in direzione della Ravegnana. "Ormai ogni mattina ci svegliamo sperando di non trovare qualche rifiuto ingombrante lasciato da qualche incivile. Ricordo che i bidoni distano a dir molto 3 metri!

Sicuramente non è un fatto grave, ma la conferma dell inciviltà accomodante delle persone. Prima di andare a lavoro ho gettato io il sacchetto nell'apposito bidone".