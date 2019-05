'Lanciatore seriale' di rifiuti dal finestrino: le telecamere lo incastrano due notti consecutive - VIDEO

Come direbbe qualcuno: "Allora è un vizio". Continuano infatti senza tregua gli scarichi di rifiuti abusivi in via Taverna, traversa della Ravegnana a Coccolia. La video-segnalazione arriva ancora una volta da un residente che, tramite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della sua abitazione, ha immortalato nuovamente un 'furbetto' che, addirittura per due notti consecutive (giovedì e venerdì) ha accostato l'auto sulle strada e senza neanche scendere ha lanciato a terra dal finestrino un sacchetto dell'immondizia, per poi allontanarsi, nonostante i bidoni fossero a qualche centimetro di distanza. Sembrerebbe trattarsi di una sorta di 'lanciatore seriale', essendo sempre la stessa auto, lo stesso orario - intorno alle 4.20 nel cuore della notte - e lo stesso punto, con l'auto che si allontana poi nella solita direzione, verso San Pietro in Trento. Il segnalante ha avvertito i Carabinieri