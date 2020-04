Salta la Giornata del Mare: "Finita la tempesta la celebreremo insieme" - VIDEO

Doveva svolgersi sabato, ma neppure la Giornata del Mare sfugge all’emergenza Coronavirus e tutti gli eventi alla cui organizzazione dai mesi scorsi il comitato promotore stava lavorando sono stati rinviati a data da definirsi. Dal 2018 la Repubblica italiana, infatti, riconosce l’11 aprile come “Giornata del Mare e della cultura marinara”, celebrata a Ravenna fin dalla prima edizione in collaborazione con tutto il cluster portuale, le scuole e l’Università, le istituzioni. La Capitaneria di Porto ha però voluto diffondere un video per ricordare l'edizione del 2019: "Finita la tempesta ci rivedremo per celebrarla di nuovo, insieme".

