Sorpresa a pochi metri dalla riva: una razza nuota indisturbata in mezzo ai bagnanti

Una "sorpresa" che ha attirato in mare molti curiosi: mercoledì mattina una razza ha deciso di avvicinarsi alle coste dei lidi ravennati, per farsi una nuotata tra lo stupore dei presenti. L'animaletto, immortalato da una bagnante, è stato avvistato a Lido Adriano all'altezza del bagno Giada. La presenza delle razze nei fondali sabbiosi del mare Adriatico è piuttosto comune, anche se non capita spesso di incontrarle vicino alla riva.

"In realtà non è un episodio così anomalo - commenta Carla Rita Ferrari, dirigente responsabile della struttura Daphne di Arpae - così come non possiamo considerarlo un sintomo di pulizia delle acque. Nel 2016, infatti, vennero avvistate delle razze nel porto canale di Cesenatico, mentre nell'estate 2017 furono diversi gli avvistamenti proprio sulle rive del ravennate. Le razze non sono pericolose, in ogni caso il mio consiglio è quello di non avvicinarsi e lasciarle nuotare liberamente: hanno sicuramente più paura loro di noi che non il contrario".