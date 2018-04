Fiocco azzurro allo zoo safari: i due tigrotti appena nati giocano con la mamma

Dopo la nascita di Shiba e Conan alla fine della stagione 2017, mamma Nuvola ancora protagonista di un parto gemellare: circa due mesi fa sono nati Rey e Ethan, cuccioli di tigre che si aggiungono alla famiglia dei felini presenti al Safari Ravenna. Diverse però, questa volta, le dinamiche legate all’accudimento dei due cuccioli da parte della mamma. Già nel 2013 con Sandra e Thor e pochi mesi fa con Conan e Shiba, il team di keeper e veterinari del Parco è dovuto intervenire in modo tempestivo per provvedere all’accudimento e alla crescita dei due cuccioli “rifiutati” dalla loro mamma che li aveva abbandonati. Questa volta i cuccioli sono con mamma Nuvola, che non si sottrae all’allattamento dei cuccioli in crescita. “In questo momento, il nostro team di veterinari è impegnato a osservare e confrontare le varie dinamiche accadute rispetto alle precedenti nascite - dichiarano i veterinari del parco - L’atteggiamento della mamma è influenzato anche da fattori stagionali: le nascite avvenute durante i mesi più caldi portano a una maggiore disattenzione da parte della mamma che, unitamente al gruppo, trascorre molte ore all’aperto e non si dedica ai cuccioli. Nei mesi più freddi, durante i quali si trascorrono più ore negli appositi ricoveri riscaldati, il comportamento è differente e pur non essendo particolarmente “materna” non si sottrae alle richieste di allattamento da parte dei due tigrotti. Va inoltre sottolineata la differenza di crescita registrata dagli ultimi due cuccioli, nutriti con latte materno, rispetto ai cuccioli nutriti con latte artificiale: i piccoli Rey e Eathan, a un mese dalla nascita, hanno dimensioni paragonabili a quelli di Conan e Shiba a circa 3 mesi". L’impegno dei keeper, in caso di accudimento dei cuccioli rifiutati dalla mamma, richiede uno sforzo e un impegno continuo e di molto superiore rispetto a quello richiesto in caso di presa in cura da parte della mamma: ogni fase, dall’allattamento allo svezzamento, va costantemente monitorata ed eventualmente modificata per garantire il giusto apporto calorico, vitaminico, il corretto funzionamento intestinale. "Siamo dunque ancora più orgogliosi di questa nascita, che non ha richiesto nessun intervento da parte del team per garantire la crescita dei cuccioli", concludono i veterinari. Anche i due nuovi cuccioli saranno visibili ai visitatori del Parco, nella loro apposita area di inserimento, nel corso della stagione 2018, non appena tutte le condizioni verranno giudicate ottimali e idonee da parte del team. Conan e Shiba invece, si trovano già in quest’area, adiacente ma separata dall’area riservata alle tigri, che consentirà gradualmente, sotto il costante controllo del team, il loro inserimento e la loro integrazione con il gruppo.