Tromba marina al largo della costa: lo spettacolo ripreso dalla spiaggia - VIDEO

Il maltempo "dà spettacolo" al largo di Marina Romea. Martedì mattina, all'altezza dei bagni Sirenetta-Pineta, diversi bagnanti hanno ripreso una tromba marina formatasi a seguito di un temporale localizzato ma intenso nella zona tra Casal Borsetti e Lido degli Estensi, nel ferrarese.

"È il primo accenno della spiccata instabilità che ci interesserà tra le ore pomeridiane e quelle serali - spiegano dal Centro Meteo Emilia Romagna - Si ricorda di prestare attenzione in prossimità della costa dove la presenza di fenomeni vorticosi, anche al largo, può risultare pericolosa. Le condizioni vedranno un repentino peggioramento nel corso del pomeriggio. Tenderanno a formarsi temporali, eventualmente anche organizzati, dapprima a ridosso dei rilievi e in successivo sconfinamento verso le pianure. Il moto dei rovesci sarà tendenzialmente da Ovest verso Est, con l’instabilità che interesserà quindi l’Emilia e successivamente la Romagna. Sulla Romagna sarà possibile anche la risalita di rovesci da Sud/Sud-Ovest in prima serata, mentre in tale fascia oraria l’instabilità andrà verso una parziale attenuazione in Emilia, coinvolta limitatamente alle basse pianure. Un nuovo peggioramento sarà possibile tra la notte e la mattinata di mercoledì 10, anche lì con la possibilità di fenomeni intensi".

Nel frattempo, la Protezione Civile ha diramato una nuova allerta gialla per temporali e vento. Si legge nell'avviso: "Mercoledì il passaggio di una saccatura atlantica favorirà condizioni di forte instabilità che determinerà temporali sull'intera regione. I fenomeni si concentreranno prevalentemente nella mattinata. Inoltre, avremo, ventilazione sostenuta sulla fascia costiera in mattinata con attenuazione nel pomeriggio". Una seconda tromba marina è stata avvistata intorno alle 11.30 al largo di Porto Garibaldi.