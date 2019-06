"Tutti per Ravenna, Ravenna per tutti": il terzo anno di mandato di De Pascale - VIDEO

Anche quest’anno, in occasione della cena organizzata dal sindaco Michele de Pascale per rendere conto del lavoro fatto durante l'anno, in programma per venerdì 28 giugno al ristorante 'La Campaza', l'amministrazione comunale ha racchiuso in un video tutti i progetti sviluppati nel corso dell'anno.

"Sono passati tre anni da quando i ravennati mi hanno eletto sindaco di questa stupenda città - commenta de Pascale - un'esperienza entusiasmante e affascinante. In questo momento storico in cui l’individualismo si manifesta nella sua estrema espressione, sono ancora più fiero di essere il sindaco di Ravenna. Perché Ravenna è diversa, è una città speciale, con un profondo senso di appartenenza. Ognuno offre il suo contributo per rendere migliore la sua Ravenna, e non importa se lo fa con un’azione, un progetto, un’idea, una critica, un pensiero, una protesta o un complimento; qui le scelte sulla città si fanno insieme ascoltando ogni giorno la comunità. Questa è una delle cose più belle della Ravenna degli ultimi anni: la capacità dei cittadini di mobilitarsi e di mettere a disposizione se stessi, la propria intelligenza, la propria passione, il proprio amore per la città e il prprio impegno per obiettivi importanti. Tutti per Ravenna, Ravenna per tutti".