Un minuto di silenzio per i funerali dei pompieri morti ad Alessandria - VIDEO

Venerdì mattina, in occasione dei funerali ad Alessandria dei tre pompieri deceduti mentre stavano lavorando in un edificio in provincia di Alessandria, i Vigili del fuoco di Ravenna - come avevano già fatto anche mercoledì, quando in Caserma erano stati inviati diversi mazzi di fiori come gesto di solidarietà, hanno osservato un minuto di silenzio a sirene accese di fronte al Comando di viale Randi in memoria dei colleghi scomparsi.