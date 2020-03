"Per abbracciarci domani": le studentesse lanciano una raccolta fondi per gli ospedali - VIDEO

"Per abbracciarci domani": è questo il nome della raccolta fondi creata da un gruppo di studentesse del Liceo scientifico di Ravenna per aiutare gli ospedali di Ravenna e Lugo.

"La nostra raccolta fondi ha lo scopo di far partecipare noi cittadini nel nostro piccolo, per essere più vicini a tutti gli operatori sanitari di Lugo e Ravenna e aiutarli come possiamo - spiegano le ragazze - A fine raccolta i soldi verranno donati per comprare apparecchi, dpi o mascherine per i due ospedali in base alle esigenze delle strutture. Stiamo facendo del nostro meglio per la nostra città". E' possibile donare a questo link.