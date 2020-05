La forza della Romagna raccontata da Giacobazzi: "Bella da fare invidia" - VIDEO

Il comico romagnolo Giuseppe Giacobazzi racconta la "Romagna dall'alto in tempo di Coronavirus" in un emozionante video. Nel corso delle scorse settimane, in piena Fase uno del Covid-19, i droni dell’Italdron di Ravenna hanno documentato le città romagnole “svuotate del suo popolo” che, nel rispetto delle regole, ha atteso e continua, con modalità diverse, ad attendere il superamento di questa difficile fase storica. Il video è la sintesi delle riprese dall’alto effettuate nei comuni di Cesenatico, Ravenna, Santarcangelo di Romagna, Cattolica -Valconca, Cesena, Faenza, Brisighella e Rimini. La bellezza dei luoghi, evidenziata da un clima surreale, è raccontata nel video dalla voce narrante di Giacobazzi.