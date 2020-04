Gli auguri del sindaco: "Sarà una Pasqua particolare, ma è fondamentale non commettere errori" - VIDEO

Anche in un periodo così "particolare", il sindaco di Ravenna Michele de Pascale ha voluto portare i suoi auguri di Pasqua ai cittadini ravennati. "Quest’anno per i ravennati e le ravennati sarà una Pasqua molto particolare - spiega il primo cittadino - Ovviamente per i tanti credenti del nostro comune sarà un modo diverso di vivere un momento sacro così importante, ma anche per tutti gli altri. Questa giornata di festa per molti rappresenta l’inizio della primavera, dell’estate, delle gite fuori porta, le prime giornate al mare se il tempo lo permette, ma quest’anno sarà molto diverso. Sarà un momento da trascorrere, come ormai ci siamo abituati, in casa con i nostri cari o sentendoli telefonicamente o in videochiamata se sono lontani, ma è fondamentale ora non commettere errori. I dati degli ultimi giorni danno conto di questi sacrifici che stiamo facendo. I dati dei contagi, ma soprattutto i dati dell’ospedale. Il nostro ospedale non sta avendo l’impennata di ricoveri che hanno avuto altre zone del Paese, e questo è solo grazie all’impegno, al senso di sacrificio e del rispetto delle regole che è proprio della nostra comunità. Quindi vi chiedo di non far calare la tensione, di continuare ad impegnarvi, di farlo con senso di responsabilità per voi, per i vostri cari, per tutta la nostra comunità. In particolare un ringraziamento in più, un abbraccio virtuale, ai tanti medici e operatori sociosanitari, che anche durante questi giorni saranno impegnati nel loro lavoro. Li ringraziamo di cuore. Grazie anche alle forze dell’ordine e ai volontari. Grazie per il vostro lavoro, per il vostro impegno e per il senso etico. Buona Pasqua a tutti e a tutte!".

