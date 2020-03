Coronavirus, dalle finestre di via Cavour canti di speranza e striscioni: "Andrà tutto bene" - VIDEO

La comunità che, nel momento in cui è forzatamente divisa e isolata con le persone barricate all'interno delle proprie case, si fa ancora più unita. I flash mob "anticoronavirus" sono arrivati anche a Ravenna: sabato sera, alle 18, dalle finestre di via Cavour - che si affacciano sulla strada insolitamente deserta in questi giorni - è partito un coro da parte dei residenti della via del centro. Dalle finestre spuntano gli striscioni: "Andrà tutto bene". E allora apriamo le finestre, andiamo sui balconi e cantiamo tutti in coro, insieme anche se lontani: l'Italia ce la farà.

